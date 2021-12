Le centre chargé de la collecte des demandes de visa pour la France, VFS Global à Alger, a indiqué dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que les demandeurs de visa doivent obligatoirement faire la demande en ligne sur le site France-visas. Le prestataire informe, également, les demandeurs qu' «il est obligatoire d'imprimer le formulaire avant le passage au centre». Concernant les demandes groupées comme les familles, le prestataire précise qu'une fois la première demande créée, le demandeur doit y ajouter les autres demandes de visa et constituer, ainsi, un groupe de demandes, rappelant qu'un groupe peut contenir six personnes ou six voyages maximum. VFS Global a indiqué que les demandeurs dont les formulaires ne sont pas groupés sur France-visas, auront le choix entre opter pour l'assistance France-visas directement au centre (6 300 DA par famille/groupe), refaire la demande correctement en ligne avant 15h, le jour du rendez-vous, ou être reprogrammé dans les 15 jours qui suivent le jour du rendez-vous.