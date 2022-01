Dorénavant, lors de la création de leurs activités, le ou les porteur(s) de projets doivent, pour le bénéfice de l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, être âgé de 18 à 55 ans au lieu de 19 à

40 ans comme prévu dans la loi précédente. C'est ce qui ressort du nouveau décret exécutif, fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs, sorti au dernier numéro du Journal officiel. Le seuil minimum des fonds propres pour un investissement de création, ou d'extension projeté et du mode de financement du projet d'investissement, est fixé au titre du financement triangulaire comprenant les banques ou les établissements financiers à 15% du montant global de l'investissement, lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions DA. Le taux des fonds propres est fixé à 12% lorsque l'investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts- Plateaux, alors que ce taux est fixé à 10%, lorsque l'investissement est réalisé dans les régions du sud du pays. Les zones spécifiques citées ci-dessus seront déterminées par un arrêté interministériel.