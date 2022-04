Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a supervisé, jeudi, la cérémonie officielle d'investiture de Nora Frioui-Ziani, en tant que directrice générale de l'Office national de désinfection. Elle succède, ainsi, à Mohssen Gharib Dia, en poste depuis le 2 septembre 2021.

À l'occasion, le ministre a exhorté les cadres de l'Office à redoubler d'efforts et intensifier la coordination pour atteindre les objectifs du secteur liés à l'amélioration du service public de l'assainissement. La nouvelle directrice générale de l'Office national de l'assainissement a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, notamment chargée d'études et de synthèse au niveau de l'Office, puis directrice centrale de l'assainissement et de la protection de l'environnement.