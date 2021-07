Un mariage grandiose a été organisé, vendredi dernier, dans la commune de Ouled Rabah dans la wilaya de Jijel. Il a vu la participation de milliers de personnes à cause de la présence du chanteur star, cheikh El Adjel. Ces noces se sont vite transformées en véritable concert dans une ambiance des plus festives. Problème: on est en pleine troisième vague de la pandémie de Covid-19. La vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, montrant des participants collés les uns aux autres sans masques, a provoqué un tollé général. La wilaya de Jijel a alors décidé de porter plainte contre l'organisateur et le marié. Le wali a révélé que le mariage avait été interdit et les organisateurs avertis, mais ils ont fait fi de ces sommations mettant ainsi en danger la vie de milliers de personnes. Ce dépôt de plainte doit sonner comme un exemple pour tous ceux qui continuent à célébrer des mariages alors que la situation sanitaire est des plus critiques.