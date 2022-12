La Slovénie prévoit de construire un gazoduc qui transporterait du gaz algérien vers la Hongrie, aidant Budapest à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes, a déclaré le Premier ministre slovène, Robert Golob. La Slovénie a signé le mois dernier un accord avec l'Algérie pour importer du gaz via les gazoducs existants via l'Italie. L'accord, portant sur 300 millions de mètres cubes par an, permettra à la Slovénie de réduire d'un tiers les importations de gaz russe, tandis que la liaison ravivée l'aidera à transporter des flux vers la Hongrie via la nouvelle connexion proposée. «Tendons la même main à nos voisins de l'Est, y compris les Hongrois», a déclaré Robert Golob dans une interview. «La Hongrie est totalement dépendante du gaz russe, mais ce n'est pas le seul. L'Autriche est dans une situation similaire» a-t-il clamé.