La société des ciments de Sigus (Oum El Bouaghi) relevant du groupe public Gica a expédie lundi une cargaison de 40.000 tonnes de clinker vers le Sénégal via le port d'Annaba. Cette opération est une parmi d'autres opérations d'exportation effectuées par la société vers plusieurs pays, a précisé son P-DG Faouzi Bachiri dans un exposé fait à l'occasion en présence du wali d'Oum El Bouaghi, Samir Nefla. Le même responsable a précisé que la société des ciments de Sigus a exporté 450.000 tonnes de clinker en 2020 vers l'Italie, l'Espagne, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, le Togo, la Colombie et la Côte-d'Ivoire, affirmant que les quantités de clinker exportées atteindront d'ici la fin 2022 un million de tonnes. La cimenterie de Sigus qui emploie 462 travailleurs permanents dispose d'une capacité de production de 2,2 millions tonnes ainsi qu'une capacité de stockage de 80.000 tonnes et peut commercialiser 10.000 tonnes par jour.