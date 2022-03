La visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Algérie sera-t-elle maintenue? Le doute subsiste quant à son infection au Coronavirus après sa rencontre avec le Premier ministre de l'entité sioniste qui a été testé positif au Covid-19. Selon le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, Anthony Blinken devait effectuer, hier, un test de dépistage de Covid-19. «Après avoir appris le résultat positif du test du Premier ministre Bennett, nous avons déterminé que seul le secrétaire Blinken est considéré comme un contact étroit. Il suivra toutes les directives du CDC, y compris en masquant et en subissant les tests appropriés», a déclaré le porte-parole Ned Price. Antony Blinken devrait effectuer une visite en Algérie où il s'entretiendra avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.