Le président de la FAF Djahid Zefizef s'est envolé, hier, pour la Tanzanie pour participer à la 44e édition de l'Assemblée générale de la CAF. L'objet essentiel de sa participation consiste en l'annonce de la candidature de l'Algérie pour abriter la CAN-2027. Ainsi, l'homme est arrivé à la tête de la fédération à un moment crucial où il sera amené à défendre le dossier Algérie pour la plus prestigieuse compétition sportive africaine. Zefizef sera accompagné dans sa mission par le président de la commission des finances Djamel Merbout et le secrétaire général Mounir Dbichi. «Le président de la FAF, qui s'envolera ce dimanche 7 août à destination de la Tanzanie, sera accompagné par le vice-président M. Djamel Merbout, président de la commission des finances, et le secrétaire général, M. Mounir Dbichi», signale la FAF sur sa page Facebook.