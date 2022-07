Présidant la cérémonie de sortie de la promotion 2022 de master spécialisé, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé la création prochaine des Chambres de commerce au niveau des dix nouvelles wilayas, relevant «l'importance de la mise à niveau des fonctionnaires au niveau de la Caci à travers le développement de leurs compétences professionnelles en sus de la formation des étudiants».Dans ce cadre, il a révélé «l'installation prochaine d'une commission au niveau du ministère, en coordination avec les départements de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, pour la révision des différentes formations dispensées par les écoles sous la tutelle du secteur, dans le cadre de l'évaluation de la formation proposée jusqu'à présent». Le ministre a également fait état de concertations avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la création d'une école spécialisée dans la formation dans le domaine du registre du commerce, qui «couvrira les différents domaines de formation dont le secteur a besoin».