L'Agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines (Atrssh) créée par le décret exécutif du 1er mars 2012, est dissoute. C'est ce qui ressort du décret exécutif qui vient d'être publié au dernier Journal officiel (31 mai 2021). La dissolution de l'agence, emporte le transfert à l'agence thématique de recherche en sciences et technologie, créée par le décret exécutif du 9 janvier 2012 de l'ensemble des biens, droits, obligations, personnels et moyens de toute nature détenus par l'établissement dissous. Selon le décret, le transfert, donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre des Finances et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.