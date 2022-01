Bonne nouvelle pour les cinéphiles algériens! La plateforme de streaming Disney + débarque, officiellement, en Algérie! En effet, la Walt Disney Company a annoncé la disponibilité du contenu Disney + pour la première fois au Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique du Nord. Disney + débarque, officiellement, en Algérie! Cela, à partir de l'été prochain. Les habitants de ces régions pourront accéder à la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (Svod). Une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de l'univers Disney. La plateforme de streaming confirme s'être étendue dans 42 pays et 11 nouveaux territoires. Disney+ sera désormais accessible dans plusieurs pays dont l'Égypte, le Bahreïn, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye et le Maroc. Mais aussi, Oman, la Palestine, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Yémen. Le service de streaming compte couvrir un bon nombre de pays desdites régions.