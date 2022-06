Le Digital African Summit, qui s'est cloturé avant-hier au Centre international des conférences à Alger, a laissé une impression très positive auprès des participants. Des solutions innovantes touchant à la construction, au commerce, au numérique et à l'éducation ont ainsi été présentées au «Village start-up» aménagé lors de ce salon.Une vingtaine de start-up ont présenté ces solutions.

Le Village start-up a été inauguré par les ministres algériens de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid, Entre autres solutions proposées, figure ´´Warcha'TIC´´, une plateforme lancée par la start-up BNI (Building Network Solutions) qui met en relation les acteurs du bâtiment dont les promoteurs, entrepreneurs, architectes, ingénieurs et artisans ainsi que les entreprises de fabrication et de vente de matériaux de construction.