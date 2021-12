L'ancien attaquant de Chelsea FC et de la sélection ivoirienne, Didier Drogba, a rendu hommage à l'international algérien Riyad Mahrez pour l'excellente première partie de saison qu'il a réalisée sous les couleurs de Manchester City, tout en lui lançant un challenge de taille.

Adepte des réseaux sociaux, Didier Drogba n'a pas hésité à brandir sa statistique comme preuve de sa longue domination, en postant sur son compte instagram, le classement des cinq meilleurs passeurs africains. «Mahrez, as-tu vu ça? Qu'est-ce que tu attends?».

Un défi que devrait facilement relever le capitaine des Verts au vu de son niveau actuel et qui a terminé meilleur buteur et deuxième passeur décisif de City cette première partie de saison. Auparavant, l'éternelle légende des Blues avait félicité Riyad Mahrez. «Les records sont faits pour être battus.

Félicitations mon frère», avait ainsi écrit Drogbadaboom, alias Didier Drogba.