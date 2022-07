Elle a été fermée juste avant le début de la Covid-19. Plus de deux ans après, la déviation de Oued Ouchayeh a été rouverte à la circulation. Au grand bonheur des automobilistes qui empruntent chaque jour cette route leur permettant d'éviter «l'enfer» de Hai El Badr (ex-lotissement Michel). Sauf que cette réouverture provisoire semble durer dans le temps avec une chaussée impraticable. De gros trous ont été laissés alors qu'une partie du goudron a été enlevée. Ce qui provoque des dommages certains aux automobiles des citoyens, en plus d'accidents. Cela sans parler des encombrements. À la veille du 5 juillet, ils espèrent qu'elle soit arrangée un peu pour la rendre plus ou moins praticable...