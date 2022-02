Depuis le début de la pandémie et des restrictions sanitaires, les iPhone et, plus globalement, la plupart des appareils utilisant un logiciel de reconnaissance faciale pour le déverrouillage rencontrent un léger souci. Car bien souvent, leurs utilisateurs portent un masque. Cela a pour effet de perturber la reconnaissance faciale, puisque le propriétaire de l'appareil n'est pas reconnu. Pas idéal quand on doit fréquemment sortir son téléphone, pour montrer son pass vaccinal notamment. Mais bientôt, ce ne sera plus que du passé. La mise à jour du système d'exploitation des iPhone devrait permettre de déverrouiller son téléphone même avec un masque anti-Covid. En revanche, l'innovation ne sera pas disponible pour tout le monde.

La fonctionnalité ne sera accessible qu'aux utilisateurs d'iPhone 12 et 13. Tous les appareils sortis avant les deux cités ne seront donc pas concernés.