Deux sociétés d'assurances «Cardif El-Djazair» et la «Société générale assurance méditerranéenne» (GAM) ont reçu leur agrément pour pratiquer les opérations d'assurance islamique «Takaful», selon des arrêtés publiés aux Journaux officiels. Le premier agrément, couvre «les accidents (prestations indemnitaires), l'assurance maladies (prestations indemnitaires), les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), les corps de véhicules ferroviaires, les corps de véhicules aériens, les corps de véhicules maritimes et lacustres, les marchandises transportées ainsi que les incendies, explosions et éléments naturels. Quant au deuxième, octroyé à Cardif Eldjazaïr pour des opérations d'assurance Takaful familial, il couvre «l'assurance accidents (prestations forfaitaires, prestations indemnitaires, combinaisons, personnes transportées), l'assurance maladie (prestations forfaitaires, prestations indemnitaires, combinaisons), l'assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements), l'assurance vie-décès (vie, décès, mixte), nuptialité-natalité, assurances liées à des fonds d'investissement, capitalisation, gestion de fonds collectifs et la prévoyance collective.