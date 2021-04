Deux anciens ministres du gouvernement Bedoui Noureddine, sont candidats aux prochaines législatives du 12 juin prochain. Il s'agit de Farouk Bernaoui, ex- ministre de la Jeunesse et des Sports, qui sera sur la liste de TAJ à Alger et Ali Hamam, ex-ministre des Ressources en eau, qui va se présenter sous les couleurs du FLN à Khenchela, sa wilaya d'origine. Pour rappel, Farouk Bernaoui avait échoué à se faire élire à la tête du Comité olympique et sportif algérien (COA), ensuite son nom avait également circulé pour succéder à Kheireddine Zetchi à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF).