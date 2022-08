Deux forêts récréatives ont été créées dans la wilaya de Batna durant l'année 2022, a-t-on appris mardi du conservateur des forêts, Abdelmoumène Boulezazène. L'arrêté de délimitation des deux forêts a été promulgué et les procédures réglementaires ont été finalisées s'agissant de la forêt Bouilef située à la commune Fesdis et dont l'autorisation d'exploitation a été accordée à un investisseur de Batna, quant à la forêt Harkala située à la commune Merouana, l'appel à candidature pour l'investissement dans cette forêt a été lancé récemment, a-t-il déclaré.Les deux forêts seront aménagées par des espaces de promenade et de loisirs dont les équipements seront réalisés avec des matériaux amis de la nature conformément aux cahiers des charges, ce qui permettra selon le même responsable une meilleure exploitation et préservation de l'environnement.