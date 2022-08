Dans un entretien accordé à l'APS, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a expliqué qu'après avoir «arrêté le programme des films et des travaux audiovisuels, produits et financés par son département dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire du recouvrement de l'Indépendance nationale, le premier tour de manivelle d'un long métrage historique restituant le parcours du martyr de la Révolution, Ahmed Bouguerra, connu par son nom de guerre ‘'Si M'Hamed'', commandant de la Wilaya IV historique, est prévu pour le 17 octobre prochain, une date qui coïncide avec la Journée nationale de l'émigration». Dans le même élan, le ministre a poursuivi en annonçant que «le premier novembre prochain sera la date de début du tournage d'un deuxième long métrage historique, consacré au parcours du martyr de la Révolution, Si El Haouès, commandant de la Wilaya VI historique», rappelant que ces deux projets entrent dans le cadre de l'exécution des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à la «nécessité absolue de documenter notre Histoire et notre Mémoire nationales».