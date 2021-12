Le directeur général (DG) de la Bourse d'Alger a annoncé le dépôt par deux entreprises du secteur privé de demandes d'accès à la Bourse d'Alger. Yazid Benmouhoub a précisé que ces deux entreprises, une petite et une moyenne, avaient déposé des demandes au niveau de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) en vue de leur admission à la Bourse d'Alger, sans dévoiler les noms des entreprises. Cette accession leur permettra de bénéficier de nombreuses incitations offertes par la Bourse, notamment celles liées à l'exonération fiscale. Une fois inscrite à la Bourse, l'entreprise bénéficie d'un organisme d'audit qui tend à améliorer sa gouvernance, ses performances et ses résultats. D'autant que le ministère des Finances a signé, récemment, un contrat avec une société étrangère aux fins d'acquérir un système de trading doté de dernières technologies, appliqué d'ailleurs par la Bourse d'Alger.