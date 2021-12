Deux chercheurs algériens ont remporté le Prix de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Oapec) pour la recherche scientifique de l'année 2020, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines. Il s'agit du docteur Laïd Gueriche et de Mohamed Boucena de l'université de Jijel pour leurs recherches liées aux répercussions environnementales et économiques du torchage du gaz associé. Le docteur Amel Tebani de l'université d'Alger a obtenu, pour sa part, la 2e place pour sa recherche liée à l'application des mécanismes de tarification du carbone sur les sources énergétiques. En outre, l'Institut algérien du pétrole (IAP) s'est vu confier la mission de former 30 cadres de différents pays membres dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.