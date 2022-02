L'événement tant attendu est là! Le Design Week est officiellement lancé. Une semaine d'apprentissage, de formations, et surtout de bonne concurrence. En effet, le club scientifique Alumni HEC Alger a donné le coup de starter de son événement phare. Il s'agit d'une «battle» qui regroupe les graphic designers en les mettant au défi de résoudre une thématique et les incitant à innover dans le domaine du graphic design ou en infographie pour tenter de gagner le concours et remporter le premier prix. Une série de formations en ligne dédiées aux participants sur des thèmes précis, sont également prévues. Cela afin d'aider au développement de leurs compétences.