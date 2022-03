Le nombre de vols entre l'Algérie et le Qatar sera augmenté, a déclaré le ministre des Transports Aissa Bekkaï, lors de la réception de l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma Al Naâma. Selon un communiqué du ministère, les deux parties se sont mises d' accord pour «augmenter progressivement le nombre de vols entre les deux pays» et d'accélérer les discussions concernant l'ouverture de la ligne maritime commerciale reliant les deux pays, en vue de promouvoir les échanges commerciaux et économiques. À l'occasion, les deux parties ont convenu d'«activer l'accord aérien conclu entre les deux pays en 1998» et de «moderniser l'accord pour l'adapter aux développements économiques et commerciaux enregistrés dans ce domaine». À cet effet, les deux parties ont convenu de «suivre les orientations des dirigeants des deux pays en matière de développement des relations bilatérales dans les domaines, portuaire, maritime et ferroviaire, et d'intensifier l'échange de visites pour dessiner les contours d'une nouvelle stratégie de coopération bilatérale».