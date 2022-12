Une autre bonne nouvelle pour la Compagnie aérienne nationale, Air Algérie. En effet, l'Algérie prévoit de lancer des vols directs vers Saint-Pétersbourg, et d'augmenter le nombre de vols directs vers Moscou.

C'est ce qu'a annoncé le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, dans une déclaration à l'agence russe, Novosti. «Nous avons négocié avec le patron d'une compagnie aérienne russe pour renforcer les liaisons aériennes entre Alger et Moscou, ainsi que Saint-Pétersbourg» a déclaré Rabehi. Le chef de l'exécutif de la wilaya d'Alger a également révélé la signature d'un accord de jumelage entre Alger et Moscou, et un partenariat avec Saint-Pétersbourg. «Nous préparons également un projet de partenariat entre les Polytechniques d'Alger et de Saint-Pétersbourg»a ajouté le wali.

En outre, il est question de coopération en matière de restauration des bâtiments et de mise en place d'un système de feux de signalisation intelligents.