L'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés d'Oran a créé un nouveau service concernant les visites touristiques audio et via le téléphone mobile dans le cadre de la promotion du tourisme des sites archéologiques. Ce service consiste en l'utilisation de «scan code QR» pour profiter d'une visite touristique guidée. Cette expérience a permis de numériser des itinéraires touristiques au niveau du site archéologique «Palais du Bey», situé dans le quartier populaire «Sidi El-Houari», et d'offrir au visiteur une visite audio-guidée à l'aide de son téléphone portable connecté à Internet. Ce service, premier du genre dans la capitale de l'Ouest, permet au visiteur de passer d'agréables moments tout au long de ce site en écoutant des contenus traitant d'histoire en arabe, français et anglais. Un code QR sera aussi saisi pour donner une traduction du contenu textuel porté par les panneaux de guidage du site archéologique «Palais du Bey» et «Rosa Alcazar» de l'arabe et du français vers l'anglais, selon la même responsable.