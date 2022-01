Dans le cadre de l'allégement du cartable des élèves, le ministère de l'Éducation a appelé, dans un communiqué les directeurs d'éducation des 58 wilayas à lui proposer trois écoles de chaque commune (APC), afin qu'elles soient équipées, dès la prochaine rentrée scolaire, de tablettes électroniques. Ces écoles devront toutefois répondre à certaines conditions, comme disposer de classes de 3?, 4? et 5? année, qui ne comptent qu'un seul groupe dans les sections précédemment citées, et que le nombre total des élèves des 3 classes prévu pour l'année prochaine, ne dépasse pas les 90 élèves. cette mesure rentre dans le cadre de la concrétisation des mécanismes adoptés par le ministère, afin de procéder à l'allégement du poids de cartable des élèves... à travers la généralisation progressive de l'utilisation des tablettes électroniques dans le but de les mettre à disposition des élèves au lieu des livres scolaires à partir du début de la prochaine année scolaire.