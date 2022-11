Une délégation du Conseil de la nation prend part aux travaux de la 68e session de l'Assemblée parlementaire (AP) de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) à Madrid (Espagne), a indiqué un communiqué du Conseil. Les participants passeront en revue, dans les réunions des commissions permanentes, les questions de l'heure, les développements actuels et plusieurs thèmes dont «le rôle important de la femme pour assurer la paix et la sécurité, la cybercriminalité et les répercussions des changements climatiques sur la sécurité». La délégation du Conseil de la nation sera représentée par le président de la Commission de la Défense nationale du Conseil, Noureddine Benkortbi et Farid Bessaïh, membre du Conseil. Il convient de noter que le Parlement algérien prend part aux réunions de l'AP-Otan, en sa qualité de membre partenaire méditerranéen.