Une délégation d'opérateurs touristiques russes représentant plusieurs agences de tourisme et de voyages est en déplacement en Algérie, du 19 au 28 octobre, pour entreprendre un voyage exploratoire, indique un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, publié sur sa page Facebook. «Dans le cadre de la promotion de la destination touristique algérienne, une délégation d'opérateurs touristiques russes représentant plusieurs agences de tourisme et de voyages est venue en Algérie pour entreprendre un voyage exploratoire», a précisé le même communiqué. Ce voyage permettra à la délégation d'opérateurs russes de connaître de plus près le produit touristique algérien, notamment le tourisme saharien et littoral, afin de le programmer dans leur calendrier de vente à travers la conclusion de contrats commerciaux avec leurs homologues algériens, explique la même source. C'est la seconde fois que des opérateurs russes visitent l'Algérie. En effet, l'année passée, des agences de tourisme et de voyages, et des médias spécialisés ont séjourné à Tamanrasset et Djanet.