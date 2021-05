Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques prépare une convention-cadre avec le ministère de l'Education nationale et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour introduire les poissons issus de l'aquaculture dans le menu des cantines scolaires, a indiqué le directeur du Centre national de développement de la pêche et de l'aquaculture. Rachid Anane a affirmé que la convention-cadre devrait permettre l'amélioration de la ration alimentaire des écoliers d'une «façon significative». Outre les écoles situées dans les villes côtières, la convention-cadre ciblera également les établissements scolaires se trouvant dans des zones reculées qui n'ont pas accès aux produits halieutiques. L'objectif visé est celui d'inculquer aux enfants la culture de consommer les protéines animales d'origine aquatique», a souligné le représentant du ministère de l'Education nationale, Mustapha Hamdi.