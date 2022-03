L'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) a affirmé que des Portugais désirent importer du coton algérien. Il s'agit d'une importante société portugaise, spécialisée dans la production et la commercialisation de fibres textiles. Aussi, Algex a tenu à informer les opérateurs économiques, producteurs et exportateurs exerçant ce domaine, de l'arrivée de cette importante entreprise étrangère. Effectivement, ce serait un grand pas en avant pour l'économie du pays. Cela contribuera également à la relance de cette industrie. À ce propos, la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea) avait annoncé, en février dernier, la préparation d'une rencontre avec une délégation d'hommes d'affaires portugais. Ces derniers visiteront l'Algérie pour prospecter des opportunités de partenariat avec des entreprises locales. La même source a indiqué qu'une douzaine d'entreprises portugaises souhaitent investir et réaliser des partenariats en Algérie. La Cgea a affirmé que cette rencontre sera suivie par une visite au Portugal.