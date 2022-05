Les plages d'Echatt, ville balnéaire à l'extrême est du pays, bénéficieront fin mai d'un éclairage à l'énergie solaire, annonce-t-on. Des plaques photovoltaïques vont être balisées sur les routes menant à la plage de Saby et à celle du 5 juillet 1962. Une autre opération est aussi programmée dès cette saison estivale. Elle verra l'élargissement de la chaussée qui relie les plages à la ville ainsi que l'aménagement d'un bassin où les baigneurs pourront profiter d'une eau non saline. Le maire Ahcen Askri, chiffre à deux milliards de centimes ces opérations. Echatt compte trois importantes plages gardées. qui accueillent chaque année des milliers d'estivants provenant de tous les coins du pays. En matière d'infrastructures d'accueil, la ville dispose d'un complexe hôtelier constitué de plusieurs bungalows. Les habitants et surtout les commerçants espèrent que, cet été, Echatt verra un grand rush des vacanciers, après l'épreuve de la pandémie de Covid-19.