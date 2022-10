Deux personnes ont été arrêtées à Boussaâda dans la wilaya de M'sila, en possession de pièces archéologiques destinées à la contrebande, a indiqué la cellule de communication et de la sûreté de wilaya. Suite à des informations faisant état de la possession par ces deux individus de pièces archéologiques, les éléments de la sûreté urbaine ont saisi des pièces de monnaie datant de la période romaine en plus d'une bague datant de la période coloniale, a-t-on expliqué. Les impliqués dans cette affaire ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes pour «possession et commercialisation de pièces archéologiques après avoir effectué des fouilles illégales», a-t-on précisé.