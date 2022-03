Une délégation composée de membres des deux chambres du Parlement conduite par le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Moundir Bouden, participera aux travaux de la 144e Assemblée générale (AG) de l'Union interparlementaire (UIP) et aux réunions y afférentes, prévues du 20 au 24 mars à Bali en Indonésie. Les participants évoqueront essentiellement le thème de «la mobilisation des Parlements pour agir contre les changements climatiques», en passant en revue les actions que devront prendre les Parlements pour atténuer l'impact des changements climatiques et mettre à exécution l'accord de la COP 26 de Paris». Il sera également question des modalités d'exploitation de la période post-Covid-19 pour accélérer la transition verte et de prise en charge des besoins des catégories les plus vulnérables de la population, notamment les femmes et les jeunes, dans le cadre de l'action en faveur de la protection du climat.