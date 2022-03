Une délégation de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (Upci) a visité lundi la mosquée d'Alger où ils ont sillonné les différentes structures architecturales de cet édifice religieux et touristique, reflétant l'identité algérienne, son authenticité et sa culture islamique. Cette visite effectuée en marge des travaux de la 47e réunion du Comité de l'Upci, a été une occasion pour les membres de la délégation de se rendre dans les différents espaces et structures de la mosquée d'Alger où ils ont suivi des explications sur la gestion de cet édifice et son rôle dans la sensibilisation à la modération en donnant une image réelle sur l'islam. La délégation a exprimé son appréciation quant à l'architecture et la capacité de l'espace qui peut contenir jusqu'à 120.000 fidèles en plus du minaret dont la hauteur est de 265 mètres.