Dix-huit opérateurs touristiques et journalistes étrangers sont arrivés samedi en Algérie, a annoncé le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ces opérateurs touristiques et journalistes étrangers sont arrivés en provenance du Canada, Turquie, France, Italie, Croatie, Finlande et d'Autriche, a précisé le ministère. Ces derniers feront un voyage d'exploration dans plusieurs régions du Sud, à savoir Beni Abbès, Béchar et Timimoune du 24 au 28 septembre, selon la même source. Le département du tourisme et de l'artisanat a indiqué que ce voyage à pour but de promouvoir le tourisme saharien, à quelques jours seulement de l'organisation de la 21ème édition du Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) à Alger qui aura lieu au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger) du 29 septembre au 2 octobre prochain, après deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19.