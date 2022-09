En marge d'une visite de travail au port de Zemmouri (est), en compagnie du ministre mauritanien des Pêches et de l'Economie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Mayif, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la Commission technique mixte algéro-mauritanienne dans le domaine de la pêche,le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, a évoqué la possibilité de construire des navires sur des chantiers algériens pour les acheminer vers la Mauritanie si des demandes sont faites en ce sens. D'ailleurs, la visite au port de Zemmouri visait à montrer à la partie mauritanienne les capacités nationales dans le domaine de la construction et de la réparation des navires de pêche de différentes tailles et des grands navires de pêche en haute mer.

D'autant que des entreprises nationales expérimentées ayant fait leurs preuves dans ce domaine étaient capables d'accéder au marché mauritanien.

En avril dernier, l'entreprise privée, Sakomas, spécialisée dans la construction navale, a procédé à l'exportation de deux chalutiers vers la Mauritanie.