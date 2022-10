Ils étaient une centaine de membres de la Tidjania à faire le voyage, la semaine dernière, du Sénégal vers l'Algérie. Ce périple spirituel les a menés à Aïn Madi, Bousamghoun, Tlemcen et enfin Alger. Au niveau de la capitale, ils ont été reçus par Saïda Neghza en sa qualité de présidente de Business Africa qui a offert en leur honneur un dîner très convivial. «Vous êtes ici chez vous, l'Algérie est votre deuxième pays», a déclaré Mme Neghza dans une allocution de bienvenue à ses convives les assurant que le président Tebboune porte un intérêt très particulier à l'Afrique et surtout le Sénégal. «Le Président n'est pas un ami mais un frère de l'Afrique et il porte un intérêt particulier pour le Sénégal», a déclaré Saïda Neghza. «Vous êtes aujourd'hui une centaine de visiteurs en Algérie, vous êtes chez vous, j'espère vous voir en milliers la prochaine fois.» Le dîner s'est déroulé en présence de responsables de la confrérie de la Tidjania en Algérie, au Sénégal, de l'ambassadeur du Sénégal en Algérie, ainsi que de nombreux hommes d'affaires des deux pays.