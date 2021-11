L'établissement public hospitalier Fouad Boughrara de la ville de Ouenza a accueilli avec un certain soulagement le renfort de plusieurs médecins spécialisés. Il s'agit, notamment d' un chirurgien en ophtalmologie, d'un chirurgien pédiatrique, d'un ORL et d'un hématologue. Les médecins affectés dans la cité minière qui relève de la wilaya de Tébessa et en constitue la quatrième agglomération par le nombre d'habitants, ont bénéficié de logements de fonction, afin d'être immédiatement opérationnels. Aussitôt arrivés, les praticiens doivent, en effet, prendre en charge les malades qui sont inscrits sur une liste d'attente, en vue de subir des opérations chirurgicales. A cette fin, des travaux d'aménagement du bloc opératoire ont été parachevés et les soins chirurgicaux ont repris, sous la supervision d'un personnel qualifié, dont un chirurgien ORL, un anesthésiste-réanimateur et un chirurgien généraliste. L'EPH de Ouenza va être doté de nouveaux équipements en matériels médicaux, dans l'attente de nouvelles infrastructures sanitaires, en cours de réalisation, notamment l'hôpital M'hania Benjedda au niveau du chef-lieu, le centre psychiatrique de 120 lits et l'hôpital d'El Ogla.