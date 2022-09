La 1ère édition du Salon international des éditrices indépendantes de la ville française de Limoges, clôturé dimanche, a célébré les deux maisons d'édition algériennes «Barzakh» et «Motifs», selon la presse locale.

Ce salon a consacré sa session inaugurale à l'édition féminine maghrébine, en présence de «Barzakh», représentée par sa directrice Selma Hellal et de «Motifs» par sa directrice Maya Ouabadi, en sus d'une maison d'édition tunisienne. Ces maisons d'édition ont participé à cette manifestation en tant qu'invité spécial, avec plusieurs publications en littérature, arts et société et autres.

Organisé par un groupe d'éditeurs locaux en collaboration avec les autorités locales de Limoges, ce salon a regroupé environ trente maisons d'édition de France et de l'étranger, à savoir des maisons «fondées et gérées par des femmes», et «n'appartenant pas à de grandes maisons d'édition», selon les organisateurs.