Des interventions chirurgicales délicates sont programmées à l'hôpital «Mohamed Boudia» de Médéa pour des patients issus de différentes régions du pays, dans le cadre de journées médicochirurgicales qui s'étalent jusqu'au 18 septembre courant. Initiées avec le concours de l'association santé, humaniste et innovation franco-algérienne «Ashifa», ces journées médico-chirurgicales vont permettre la prise en charge d'un nombre importants de patients dont le cas requiert une intervention chirurgicale complexe, a-t-on indiqué. Le programme touche diverses spécialités, dont la pédiatrie, la néonatalogie, la neurologie, la traumatologie et la chirurgie générale, a ajouté la même source, précisant qu'un premier groupe composé d'une vingtaine de patients a été programmé pour la première journée d'intervention.

D'autres groupes de malades vont bénéficier de la même prise en charge médicale, assurée par le staff médical de l'association «Ashifa» et les chirurgiens de l'hôpital de Médéa, a-t-on noté, évoquant, en outre, la programmation de consultations médicales pour les patients souffrant de pathologies nécessitant des interventions chirurgicales.