Les incubateurs d'entreprises seront à l'avenir généralisés de manière progressive au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur du pays. En marge d'une journée d'étude sur les start-up, organisée par l'Institut des sciences et des techniques appliquées de l'université d'Oran 1 «Ahmed Ben Bella», le professeur Abdennour Belmimoun, membre du Comité national de suivi de l'innovation et des incubateurs d'entreprises relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a déclaré à l'APS que le ministère s'attèlle actuellement à la mise en place d'une pépinière d'entreprises au niveau de chaque université, école supérieure et institut universitaire à offrir l'opportunité à tous les étudiants et professeurs de bénéficier d'un accès au monde de l'économie à travers les mécanismes qu'offrent les incubateurs. Le nombre d'incubateurs dans les établissements d'enseignement supérieur a aujourd'hui atteint les 80.