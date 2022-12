Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a annoncé, dimanche à Alger, l'envoi d'une mission algérienne, composée de 20 cadres, à l'Académie des wakfs internationaux pour la formation des imams, mourchidate et formateurs relevant de la Mosquée d'Al-Azhar pour recevoir une formation de 15 jours en matière de gestion des wakfs. Lors d'une rencontre d'orientation avec les bénéficiaires de cette session de formation, le ministre a indiqué que «l'objectif de l'organisation de cette session de formation qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Egypte est de renforcer les connaissances et échanger les expériences en matière de gestion des wakfs pour qu'ils accompagnent les pouvoirs publics en vue de contribuer au développement national, notamment à travers la création d'emplois». Après avoir évoqué les efforts visant à «renforcer le système juridique relatif aux wakfs pour qu'il s'adapte aux mutations survenues dans leur gestion», le ministre a mis en exergue la place accordée par le secteur à «la formation continue» de son personnel, tous postes confondus, et ce, en vue de hisser le niveau de la performance ainsi que les services offerts par le ministère.