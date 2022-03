La Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea) prépare une rencontre avec une délégation d'hommes d'affaires portugais qui visiteront l'Algérie pour prospecter des opportunités de partenariat avec des entreprises algériennes, selon un communiqué de cette organisation patronale. À l'occasion d'une visite lundi dernier de l'ambassadeur du Portugal à Alger, Luis Manuel de Magalhaes de Albuquerque Veloso, au siège national de la Cgea, «il a été convenu d'organiser une rencontre, en Algérie, avec une douzaine d'entreprises portugaises souhaitant investir et réaliser des partenariats avec les entreprises algériennes», est-il indiqué dans le communiqué. Cette rencontre sera suivie dans une deuxième phase, «par une visite au Portugal, pour visiter les sites, les installations, les équipements et apprécier le savoir-faire des entreprises portugaises», a ajouté la même source. La visite de l'ambassadeur portugais au siège de la Cgea a été également l'occasion «d'aborder la situation économique et les secteurs d'activités intéressant les opérateurs économiques des deux pays», selon le communiqué.