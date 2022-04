La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) organise en collaboration avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) une mission pour des hommes d'affaires algériens en Ouganda, du 18 au 21 mai prochain, en vue d'explorer les opportunités disponibles dans le marché ougandais, a indiqué Algex sur son site électronique. Sous la supervision du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, la Caci et Algex organisent une mission des hommes d'affaires algériens en Ouganda, a précisé Algex. Plusieurs secteurs économiques sont concernés par cette mission, à savoir l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'électronique, la téléphonie mobile, les équipements agricoles, les hydrocarbures et les finances. Algex appelle les entreprises algériennes des secteurs économiques susmentionnés désirant participer, à remplir un formulaire sur son site électronique avant le jeudi 28 avril.