La télévision israélienne a été victime d'un piratage spectaculaire, dans la soirée de lundi. Des hackers arabes ont réussi à pirater la télévision officielle israélienne, en y lançant des écriteaux et des appels sonores. On pouvait y lire en arabe «Palestine» ou encore «El Qods, capitale de la Palestine éternelle». Sur les écrans de la télévision israélienne, on pouvait aisément constater la panique et la gêne dans laquelle s'étaient embourbés ses techniciens et responsables. Sur les réseaux sociaux pro-palestiniens, on s'en est donné à coeur joie. La nouvelle s'est répandue, telle une traînée de poudre. Sans compter les commentaires qui ont relancé de plus belle la question palestinienne et les exactions de l'entité sioniste.