Des gendarmes vont remplacer temporairement les inspecteurs chargés de faire passer le permis de conduire en Côte d'Ivoire, suspendus de leur fonction à compter de lundi afin de mieux lutter contre «la corruption et la fraude», a annoncé le ministre des Transports. Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière, il convient «d'assainir le parcours pour l'obtention du permis de conduire» souligne le ministre des Transports, Amadou Koné, cité dans un communiqué. «Suite à des enquêtes préliminaires et vu la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l'obtention du permis de conduire», il a donc été décidé, «à compter du lundi 26 avril 2021, de la suspension de leurs fonctions de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire», précise le ministre. Il ajoute qu'à partir du 3 mai, des gendarmes vont remplacer pour 3 mois les inspecteurs suspendus, «le temps pour le gouvernement d'achever la phase cruciale de la réforme» de cet examen.