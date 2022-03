À l'issue de l'audience accordée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, à l'ambassadeur du Brésil, Flavio Marega, les deux parties ont convenu d'organiser des forums et des rencontres d'affaires regroupant les investisseurs et les hommes d'affaires des deux pays, en vue de consolider la communication et examiner les possibles opportunités de partenariat bilatéral. À l'occasion, les deux parties ont évoqué les opportunités de coopération et de partenariat bilatéraux, notamment dans le secteur industriel, à l'instar des industries agroalimentaires, mécaniques, pharmaceutiques et du cuir. Dans ce cadre, Ahmed Zeghdar a invité les entreprises brésiliennes, à «saisir les opportunités d'investissement qu'offre le marché algérien et à concrétiser un investissement et des partenariats mutuellement bénéfiques».