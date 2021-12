Pour réduire la prise d'espèces non ciblées par la pêche, une équipe d'un institut de recherche français, l'Ifremer, teste à Lorient (Nord-Ouest) des chaluts intelligents permettant de trier le poisson, avant même de le remonter à bord des bateaux et de limiter l'impact sur l'écosystème marin. «Un chalut c'est comme une grande épuisette, on la remorque derrière le navire, pendant plusieurs heures, sans avoir connaissance de ce qui y entré en temps réel, à savoir est-ce que ce sont des espèces qui sont ciblées par le pêcheur ou non», illustre Julien Simon, du Laboratoire de technologie et biologie halieutique de l'Ifremer. Avec d'autres partenaires, dont l'université de Bretagne Sud (UBS), la société Marport, spécialisée dans les capteurs de haute technologie, et le comité des pêches du département du Morbihan, l'institut public pilote ce projet de chalut intelligent baptisé Game of Trawls, jeu de mots avec la série à succès Game of Thrones et acronyme de Giving Artificial, Monitoring intElligence tO Fishing Trawls.