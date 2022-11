Des espaces dédiés aux étudiants seront créés au niveau des universités en vue de faciliter leurs rencontres afin de lancer des start-up, a révélé le président de la Commission nationale de la coordination de suivi de l'innovation et des incubateurs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Mir. Il s'agit de bureaux à louer aux étudiants au prix symbolique de 200 DA. Cette démarche permettra aux étudiants d'obtenir des registres du commerce et de lancer leurs start-up. Afin de bénéficier, les étudiants intéressés, toutes spécialités confondues, doivent soumettre une demande aux présidents de départements pour inscrire leurs idées innovantes ainsi que la constitution d'un groupe de travail composé d'un à six étudiants de la même spécialité et de spécialités différentes. Le projet doit être soutenu par un jury composé d'un enseignant encadrant, un enseignant accompagnateur d'un incubateur universitaire et de partenaires économiques qui peuvent ultérieurement adopter l'idée proposée.