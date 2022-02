Le salon Sétif-2 de l'exportation se tiendra du 5 au 8 mars prochain dans la salle des expositions El Maâbouda du chef-lieu de wilaya à l'initiative de la Chambre du commerce et de l'industrie CCI-El Hidhab. Cette manifestation internationale verra la participation d'entreprises économiques publiques et privées de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour présenter leurs divers produits (plastique, céramique, électroménagers, emballage, pneumatiques). Plus de 30 sociétés et entreprises ont confirmé, à ce jour, leur participation à cette manifestation économique. L'inscription est toujours ouverte devant les opérateurs souhaitant prendre part au salon. Le salon Sétif-2 de l'exportation verra ainsi la participation, pour la première fois, de grandes entreprises économiques de Libye à la faveur de l'accord de partenariat et de coopération signé entre la Chambre du commerce et de l'industrie de Sétif et son homologue de Tripoli.